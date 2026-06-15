В 203 квартирах Самары отключили газ

Ограничения коснулись 203 квартир Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

15 июня в домах №67, 75, 93, 73, 111 на улице Стара-Загора, в доме №168 на проспекте Кирова и в доме №42 на Ново-Садовой в Самаре из-за отрицательных результатов опрессовки отключили газ. Ограничения коснулись 203 квартир. Об этом сообщает ГЖИ Самарской области.

«Все отключения произведены исключительно для обеспечения безопасности. Нормативные сроки восстановления газоснабжения находятся на контроле», – рассказали в ведомстве.

Также в инспекции сообщили, что по адресам: улица Стара-Загора, 65, улица Воронежская, 222, улица Воронежская, 236, газоснабжение восстановили.

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