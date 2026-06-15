В Самарской области отремонтируют 42 объекта здравоохранения в 2026 году

Губернатор отметил, что подготовка к новому учебному году начинается не 1 августа, а уже сейчас Фото: правительство Самарской области.

15 июня на оперативном совещании правительства Самарской области обсудили планы по ремонту социальных учреждений. В 2026 году в регионе хотят отремонтировать 42 объекта здравоохранения.

«В план для ремонта вошли 10 стационаров, 6 поликлинических отделений, медицинский колледж, Самарский областной клинический госпиталь ветеранов войн, инфекционный корпус Тольяттинской городской клинической больницы №5, поликлиника и реанимация в областной больнице им. Середавина и поликлиническое отделение городской больницы №10 Самары. Кроме того, осуществляется замена 15 единиц лифтового оборудования и подготовка помещений под размещение 31 единицы тяжелого оборудования», – рассказал министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Также на совещании обсудили ремонт образовательных учреждений. В этом году в регионе запланирован капремонт 30 школ и 9 детских садов. Губернатор отметил, что подготовка к новому учебному году начинается не 1 августа, а уже сейчас, поэтому на 243 объектах устраняют нарушения.

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