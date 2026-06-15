Самарских школьников предупредили о новой схеме мошенничества через игры

Подростков часто обманывают под предлогом получения быстрого заработка, бесплатных игровых бонусов и доступа к популярным сервисам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Более 60% российских школьников сталкивались с попытками интернет-мошенничества или взлома аккаунтов, 31% подростков становились целью злоумышленников неоднократно, а среди учеников выпускных классов этот показатель достигает 36%. Об этом сообщает НИА Самара ссылаясь на слова члена Комитета по информационной политике Антона Немкина.

«Еще несколько лет назад основными целями мошенников были взрослые пользователи и пенсионеры. Сегодня злоумышленники активно работают с подростками, поскольку именно они проводят значительную часть времени в цифровой среде, активно используют социальные сети, игровые платформы и мессенджеры, но зачастую не обладают достаточным опытом распознавания мошеннических схем», – рассказал депутат.

По его словам, подростков часто обманывают под предлогом получения быстрого заработка, бесплатных игровых бонусов, доступа к популярным сервисам, участия в закрытых сообществах или конкурсах.

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