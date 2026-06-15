В Самаре скончалась врач-трансфузиолог станции переливания крови Сталина Суетнова

Светлая память о ней навсегда останется в сердцах коллег. Фото: Минздрав Самарской области

В Самаре на 75-м году жизни скончалась заведующая отделением управления запасами крови, врач-трансфузиолог Самарской областной клинической станции переливания крови Сталина Суетнова. Всю свою врачебную деятельность – более 50 лет – она посвятила работе в этом учреждении. Об этом сообщает Минздрав Самарской области.

«Сталина Ивановна стояла у истоков внедрения карантинизации свежезамороженной плазмы и создания банка крови редких групп и фенотипов. Она была наставником для нескольких поколений специалистов, щедро делясь знаниями, поддерживая молодых коллег и консультируя специалистов других медицинских организаций. Светлая память о ней навсегда останется в сердцах коллег», – рассказали в ведомстве.

Прощание пройдет 16 июня с 14:30 до 15:15 по адресу: улица Борская, 108, корпус 1, зал прощания №2. Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Сталины Суетновой.

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