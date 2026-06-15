Мэр Самары выразил соболезнования родным погибших после взрыва газа и пожара

Желаю родным и близким сил и стойкости, чтобы пережить утрату. Фото: Иван Носков

Мэр Самары Иван Носков выразил соболезнования родным и близким двух женщин, погибших в пожаре в доме №20 по улице 22 Партсъезда, который произошел после взрыва газа 14 июня. Также он рассказал о помощи пострадавшим.

«Это большая трагедия для всех, кто был знаком с погибшими. Желаю родным и близким сил и стойкости, чтобы пережить утрату. Абсолютно с каждым пострадавшим все вопросы отработаем индивидуально, всем окажем помощь и поддержку», – написал глава города в мессенджере МАКС.

Сейчас следователи продолжают работать на месте, чтобы выяснить причину произошедшего. Жители первого подъезда, где находиться безопасно, вместе со спасателями забирают вещи первой необходимости. У троих людей сгорели документы – им помогут все восстановить. Некоторые жители нуждаются в маневренном фонде для проживания, этот вопрос прорабатывается. Двое ребят из числа пострадавших отправятся на смену в загородный лагерь.

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