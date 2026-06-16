В Самаре состоялась премьера спектакля «Самара купеческая»

Такой масштабный проект – замечательный пример того, как можно объединить разные творческие направления для создания уникального и запоминающегося. Фото: Минкульт Самарской области

В Самаре прошел премьерный показ многожанрового спектакля «Самара купеческая». Постановка, посвященная выдающимся самарским купцам и их вкладу в становление города, объединила на одной сцене студентов шести образовательных учреждений в области культуры и искусства, а также профессиональных музыкантов и артистов. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Такой масштабный проект – замечательный пример того, как можно объединить разные творческие направления для создания уникального и запоминающегося. Синергия хореографии, музыки, актерского мастерства, дизайна и креативных технологий позволяет не только расширить горизонты творческого самовыражения студентов, но и создать атмосферу сотрудничества», – сказала министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

В постановке участвовали Самарское хореографическое училище, областное училище культуры и искусств, музыкальное училище им. Шаталова, Сызранский колледж искусств, Тольяттинский колледж искусств, художественное училище им. Петрова-Водкина, артисты театра «Витражи» и «Волга-фолк Оркестр» под управлением Дмитрия Буцыкова

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал