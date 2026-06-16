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НовостиПроисшествия16 июня 2026 5:50

В Самаре уволили очередного полицейского в связи с утратой доверия

В Самаре Орынбасар Бекешев лишился должности в связи с утратой доверия
Елизавета ЖИРНОВА
Его внесли в соответствующий федеральный реестр

Его внесли в соответствующий федеральный реестр

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре уволили из полиции бывшего командира взвода полка ДПС Орынбасара Бекешева. По причине утраты доверия его внесли в соответствующий федеральный реестр. Об этом сообщает «Волга Ньюс».

«Бекешев нарушил закон «О противодействии коррупции» и закон «О службе в органах внутренних дел». Речь идет о уведомлении работодателя о возможном конфликте интересов», - согласно данным реестра.

Бекешев служил в взводе №2 роты №2 батальона №2 полка ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре. Он стал очередным полицейским в регионе, которого уволили по такой статье.

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