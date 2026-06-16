На пересечении Московского шоссе и Северного переулка в Самаре отключили светофор

Это произошло из-за переустройства подземных коммуникаций в рамках строительства дублера Московского шоссе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник 16 июня на пересечении Московского шоссе и Северного переулка в Самаре с 8:00 временно отключили светофор. Это произошло из-за переустройства подземных коммуникаций в рамках строительства дублера Московского шоссе. Об этом сообщает министерство транспорта Самарской области.

«Работа светофора будет восстановлена до конца дня. Просим водителей быть внимательными на этом участке», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, строительство дороги на участке от ТЦ «Metro» до Северного переулка выходит на финишную прямую.

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