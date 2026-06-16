Житель Самарской области избил пожилого родственника

О подобных случаях нужно сообщать по телефону 112 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области завели уголовное дело против жителя Шенталинского района. Он избил своего 71-летнего родственника. Пенсионер обратился в полицию после того, как племянник толкнул его во время ссоры. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Участковый выехал на место. Он убедился, что жизни пенсионера ничего не угрожает, и установил обстоятельства случившегося. Пострадавшего направили на медобследование, там определят тяжесть вреда», — рассказали в полиции.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за побои. Полицейские напоминают: бытовое насилие — это преступление. О подобных случаях нужно сообщать по телефону 112 или в ближайший отдел.

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