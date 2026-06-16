ОГЭ перенесли из-за ракетной опасности в Самаре 16 июня

Экзамены стартовали в 10:30. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 16 июня 2026 года, объявленная в Самарской области утром ракетная опасность повлияла на проведение ОГЭ. Время экзаменов пришлось перенести. Об этом сообщили в Лицее авиационного профиля № 135.

«Начало экзаменов переносится. Время сообщим дополнительно после отбоя сигнала Планируем сместить на 1,5 часа», – предупредили в учебном заведении.

Позже в официальном сообществе школы появилась информация о том, что 9-классники должны прийти на экзамены к 10:00, а сама процедура стартует в 10:30. Отмечается, что это единое время по субъекту.

В этот день ОГЭ проводится по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики. Угроза действовала с 07:49 до 08:30. Из-за ракетной опасности также остановили движение общественного транспорта.

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