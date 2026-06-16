В Самарской области компания производит оборудование для протезирования ног

Производственные мощности компании в Тольятти занимают 500 кв. метров. Фото: предоставлено компанией Армакс

В Самарской области резидент технопарка «Жигулевская долина» производит оборудование для протезирования ног. Компания выпускает универсальный протезосборочный комплекс для ортопедических клиник и реабилитационных центров.

«Проект «Армакс» – наглядный пример того, как малая технологическая компания становится драйвером импортозамещения в высокочувствительной социальной сфере. Предприятие формирует новый стандарт качества протезирования в России, сокращая время изготовления изделий и делая услугу доступнее», – сказал министр экономического развития и инвестиций региона Павел Финк.

Оборудование позволяет мастеру изготовить протез нижней конечности от снятия слепка до выдачи готового изделия. Компания выпускает товар полностью из российских материалов. Ее производственные мощности в Тольятти занимают 500 кв. метров.

Развитие подобных технологических предприятий находится на личном контроле главы региона. Поддержка предпринимателей ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».

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