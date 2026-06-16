В Самаре продолжаются судебные разбирательства о судьбе недостроя на Горького

Мы должны сделать так, чтобы территория заиграла новой жизнью, стала полезной и удобной для жителей». Фото: телеграм-канал Александра Фомина

В Самаре продолжаются судебные разбирательства о судьбе недостроенного дома №131 на улице Максима Горького, который уже много лет портит вид с набережной. Министр строительства Самарской области Александр Фомин провел заседание штаба с ДГС, ДГХиЭ, главой Ленинского района, представителями городской администрации и прокуратуры по этому вопросу.

«Дом стоит недостроенным, соседняя секция тоже не введена в эксплуатацию. Судебные разбирательства не принесли результата. Мы должны сделать так, чтобы территория заиграла новой жизнью, стала полезной и удобной для жителей», – написал Фомин в своем телеграм-канале.

По его словам, дискуссия была жаркой, но к окончательному решению так и не пришли, поэтому судьба постройки до сих пор неизвестна.

Напомним, пока в недостроенном доме люди фактически живут на стройплощадке. В 2024 году губернатор встретился жильцами. Весной 2025 года стороны заключили мировое соглашение. В течение шести месяцев компания должна была за свой счет провести техническое обследование конструкций и инженерных сетей, а также внести изменения в проектную документацию. Проблемную многоэтажку планировали достроить.

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