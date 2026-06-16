В Самаре временно отключат холодную воду на ряде улиц 16 июня

Если адреса нет в списке советуют обращаться в УК Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 16 июня запланированы ремонтные работы на сетях водоснабжения. Под отключение холодной воды попадут дома на улицах Придорожной, Авроры, Семафорной, Молодогвардейской, Ровной, Солнечной, Партизанской, Стара-Загора и Бугурусланской. Об этом сообщает «РКС-Самара».

«По указанным и близлежащим адресам возможны отключения холодной воды. В течение дня адреса могут меняться», — предупредили в службе.

Предположительно без ХВС останутся улицы Зеленая, Кишиневская, Калининградская, Стадионная, Грозненская, Фасадная, 40 лет Пионерии, Пугачевский тракт, Рижская, Строителей, Молдавская, Нефтяников, Торговый, Долотный, Новомолодежный, Придорожная, Медицинская, Бакинская, Эльтонская, Трубная, Ржевская, Олонецкая, Вологодская, Боровая, Опорная, Собинская, Липяговская, Фестивальная, Восковая, Ковровская, Арбатская, Заводская.

Если адреса нет в списке, жителям советуют обращаться в управляющую компанию. Возможно, работы ведутся внутри дома или у соседей. Также в городе идет перекладка канализационных линий на улицах Стрелка реки Самара, Литвинова, Антонова-Овсеенко, Толстого, Стара-Загора и Самарской. Заявки по утечкам воды и открытым колодцам принимают круглосуточно по телефонам: 311-05-05 и 334-75-12.

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