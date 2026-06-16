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НовостиПроисшествия16 июня 2026 8:12

Житель Марий Эл получил 15 лет за поджог тепловоза в Самарской области

Мужчина совершил поджог в Самарской области по заданию куратора из Telegram
Елизавета ЖИРНОВА
Приговор пока не вступил в законную силу

Приговор пока не вступил в законную силу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области суд приговорил мужчину к 15 годам колонии за поджог тепловоза на Куйбышевской железной дороге. Злоумышленника поймали в феврале 2025 года, он оказался уроженцем республики Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

«В ходе опроса мужчина подтвердил, что совершил поджог по заданию неизвестного. Связь с куратором он поддерживал через Telegram», — отметили в ведомстве.

10 апреля 2026 года Центральный окружной военный суд признал его виновным по статье о террористическом акте. Первые три года мужчина проведет в тюрьме, затем еще 12 лет в колонии строгого режима. 28 апреля адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу, поэтому приговор пока не вступил в законную силу.

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