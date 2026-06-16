В Самаре состоится конференция про инновации рынка недвижимости

Участников конференции ждут свежая аналитика, разбор реальных кейсов и обзор международных трендов / Фото: ddd.click

В Самаре 25 июня 2026 года состоится конференция для профи рынка недвижимости Domclick Digital Day. На нем эксперты подведут итоги первого полугодия и наметят планы на вторую половину года. Специальным гостем мероприятия стает герой России, мировой рекордсмен по пребыванию в космосе Олег Кононенко, сообщает пресс-служба Сбера.

По данным организаторов, участников конференции ждут свежая аналитика, разбор реальных кейсов и обзор международных трендов. Эксперты разберут экономические прогнозы, трансформацию спроса на жилье, законодательные риски, технологическую безопасность сделок и влияние ИИ. Для девелоперов предусмотрен закрытый трек, где они обсудят актуальные темы эскроу и проектного финансирования.

Что касается Олега Кононенко, то он выступит на конференции онлайн. Космонавт расскажет о том, как мечта становится стратегией. Принять участие в мероприятии можно будет как очно, так и онлайн.

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