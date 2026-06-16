Выборы депутатов Самарской Губернской Думы 8-го созыва пройдут 20 сентября

В этом году планируется избрать 50 парламентариев – 25 по одномандатным округам и 25 по партийным спискам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

16 июня прошло 66-е внеочередное заседание Самарской Губернской Думы. На нем участники проголосовали за дату проведения выборов депутатов 8-го созыва.

«В связи с тем, что выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва состоятся 20 сентября 2026 года в Единый день голосования в соответствии с указом Президента РФ, выборы депутатов Самарской Губернской Думы 8-го созыва также пройдут 20 сентября», – решили на заседании.

В этом году планируется избрать 50 парламентариев – 25 по одномандатным округам и 25 по партийным спискам.

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