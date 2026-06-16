Самарцам подсказали простой способ защитить данные в интернете

Злоумышленники используют их для атак на учетные записи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Самарской области рассказали, как защитить личную информацию в интернете. Пользователям посоветовали использовать режим приватности и очищать историю поиска в браузере. Такой совет дала ведущий сотрудник по информационной безопасности Илона Кокова, сообщает РИА Новости.

«Чтобы сократить количество собираемой информации на устройстве, можно использовать режим приватности, очищать историю поиска браузера, контролировать разрешения, которые получают сайт и расширения», — отметила она.

Во время загрузки сайтов работают cookies, рекламные системы, аналитика и счетчики посещаемости. По отдельности данные кажутся безобидными, но вместе они формируют цифровой профиль пользователя. После поиска товара реклама может долго появляться на других сайтах и в соцсетях. Основные риски связаны с обработкой и хранением информации. При утечке данные из интернет-магазинов и сервисов могут оказаться в открытом доступе. Злоумышленники используют их для атак на учетные записи.

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