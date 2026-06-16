Российский банк автоматизировал рассмотрение более 65% клиентских обращений

В банке стараются сочетать работу технологий и специалистов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российский банк автоматизировал рассмотрение клиентских обращений. В первом квартале 2026 года обращений клиентов в голосовых и текстовых каналах решались с помощью искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба Сбера.

По данным банка, при клиентской базе более 110 млн розничных клиентов уровень автоматизации в голосовом канале достиг 66%, а в чатах — 71%. Это выше, чем среднерыночные показатели в 2026 году (23% и 67% соответственно, по данным Frank RG). В банке отмечают: если человек хочет поговорить с оператором, его обязательно соединят со специалистом.

«Технологии на базе генеративного искусственного интеллекта позволяют не только ускорить решение проблемы клиента, но также просто и понятно ответить на его вопрос. При этом в сложных или важных ситуациях, когда нужны внимание, эмпатия и личный разговор, на помощь всегда придет оператор. Важно грамотно сочетать работу технологий и специалистов, чтобы обратившиеся к нам люди чувствовали заботу и понимали: здесь им обязательно помогут», — сказала вице-президента, директор департамента «Забота о клиентах» Сбербанка Елена Левина.

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