Подрядчик сорвал сроки реконструкции моста в Самарской области

Пока жителям приходится пользоваться объездной дорогой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области расторгли контракт с подрядчиком, который реконструировал мост через реку Кондурча у села Малиновый Куст. Заказчик добивается возврата неотработанного аванса через суд. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона.

«В связи с нарушениями условий контракта мы приняли решение об одностороннем отказе от действующего договора. Подрядчик нарушал сроки и график работ, не предоставил исполнительную документацию. После претензионной работы и выездных совещаний с минтрансом мы расторгли договор», — доложил глава Красноярского района Юрий Горяинов.

Новый конкурс объявили 9 июня, имя подрядчика станет известно 30 июня. Пока жителям приходится пользоваться объездной дорогой. Она проходит по лесистой местности и полям, крюк составляет 15-18 километров. Глава района отметил, что неровности на временной дороге сгладили, подсыпали щебенкой.

Губернатор Вячеслав Федорищев поручил следить за состоянием объездного маршрута и регулярно приводить его в порядок. Он также поручил юридическому департаменту взять на контроль судебные процессы с недобросовестным подрядчиком, а материалы по компании направить в прокуратуру.

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