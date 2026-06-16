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НовостиОбщество16 июня 2026 10:01

26% компаний в Самаре не рассматривают пенсионеров для работы

В Самаре 26% компаний не пытаются удержать сотрудников, вышедших на пенсию
Екатерина ПАВЛОВА
Удерживать сотрудников, вышедших на пенсию, стараются 26% компаний.

Удерживать сотрудников, вышедших на пенсию, стараются 26% компаний.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 36% компаний готовы нанимать пенсионеров наравне с остальными соискателями, 38% берут их на отдельные позиции, а 26% вообще не рассматривают возрастных кандидатов. Таковы итоги опроса SuperJob.

«Высокая лояльность к кандидатам пенсионного возраста сохраняется в сферах с кадровым дефицитом. В 14% компаний возрастных специалистов принимают на любые должности при наличии опыта. Еще 12% работодателей не ограничивают пенсионеров в выборе позиций. Чаще всего их нанимают квалифицированными рабочими (12%), инженерами (11%), продавцами или менеджерами по продажам (9%), водителями (7%), врачами (6%), уборщиками и охранниками (по 5%)», – сообщили аналитики сервиса.

Удерживать сотрудников, вышедших на пенсию, стараются 26% компаний. При этом 44% работодателей никаких усилий для этого не предпринимают.

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