В Самаре водитель «ВАЗ-2115» врезался в дорожную ГАЗель

В результате столкновения водитель ВАЗа получил травмы Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером 15 июня в Самаре произошло ДТП. 40-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2115» врезался в стоящую ГАЗель, которая проводила дорожные работы в Красноглинском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель легковушки двигался по Красноглинскому шоссе со стороны улицы Дубравной в направлении улицы Зеленой. Возле дома № 17 он допустил наезд на стоящий автомобиль ГАЗель 3009, который осуществлял дорожные работы. На месте были установлены соответствующие дорожные знаки», — рассказали в ведомстве.

Авария произошла в 22:15. В результате столкновения водитель ВАЗа получил травмы и его госпитализировали. Обстоятельства ДТП выясняются.

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