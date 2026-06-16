В Самарской области очистят пруд Барский на реке Бурочка

Со временем пруд заилился и зарос Фото: минприроды Самарской области

Этим летом в селе Шигоны Самарской области стартуют работы по экологической реабилитации пруда Барский на реке Бурочка. Водоем находится в центре села, рядом со школой, библиотекой и храмом. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

«В прошлом году муниципалитет подготовил пакет документов и направил заявку на участие в областной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области». Мы разработали проект, он прошел все экспертизы и согласования. Теперь работы начнутся уже на воде», — рассказали в ведомстве.

Со временем пруд заилился и зарос. Сотрудники служб уберут донные отложения и избыточную водную растительность. Это улучшит экологическое состояние водоема. Пруд станет комфортным местом отдыха для 4556 жителей Шигон. Местные дети любят проводить здесь время, а рыболовы хвастаются уловом — говорят, здесь можно поймать даже сазана.

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