В Чапаевске 22-летний пасынок дважды ударил отчима ножом в живот

В ходе ссоры он схватил кухонный нож и дважды ударил им родственника в живот. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В марте 2026 года в Чапаевске 22-летний парень поссорился с 47-летним отчимом на бытовой почве. В ходе ссоры он схватил кухонный нож и дважды ударил им родственника в живот. От полученных ран мужчина скончался. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«В отношении нападавшего завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, жителя Тольятти задержали за финансирование нежелательной организации.

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