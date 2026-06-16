В Самарской области мужчина до смерти забил сожительницу

Суд уже отправил мужчину под стражу Фото: СУ СКР по Самарской области

В Самарской области 47-летний местный житель подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице, повлекшего ее смерть. Мужчина ударил женщину рукой по голове во время ссоры. От полученных травм она скончалась через несколько дней в больнице Красноярского района. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

«Весной 2026 года мужчина в ходе ссоры нанес своей сожительнице удар рукой в область головы. От полученных травм пострадавшая скончалась в медицинском учреждении», — рассказали в следственном комитете.

Суд уже отправил мужчину под стражу. Следователи осмотрели место происшествия и назначили экспертизы. Они выясняют все обстоятельства преступления. Оперативное сопровождение ведут сотрудники регионального главка МВД.

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