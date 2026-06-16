Спор о возврате 3,2 миллиардов рублей по делу «Обхода Тольятти» возобновили

Ранее суд приостановил производство по делу Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В арбитражном суде Самарской области возобновили рассмотрение спора, касающегося строительства платной дороги «Обход Тольятти». Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Ранее минтранс Самарской области просил признать недействительным пункт части представления УФК Самарской области о том, что нужно вернуть в бюджет региона средства бюджетного трансферта на сумму 3,2 миллиардов рублей.

24 февраля 2026 года суд приостановил производство по делу, пока не вступит в силу решение арбитражного суда Москвы.

Теперь рассмотрение спора возобновят.

Напомним, что дорогу в обход Тольятти открыли летом 2024 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал