В Самаре пройдет лекция о терменвоксе

Он является правнуком Льва Термена, изобретателя терменвокса – одного из первых электронных музыкальных инструментов в мире.

16 июня в 19:00 во ФЛЭТ 31 пройдет «Терменвокс от Ленина до Led Zeppelin» – лекция и мастер-класс от музыканта Петра Термена. Он является правнуком Льва Термена, изобретателя терменвокса – одного из первых электронных музыкальных инструментов в мире. Об этом сообщает Дом рока «Звезда».

«Петр Термен – один из ведущих исполнителей на терменвоксе в мире, электронный музыкант, руководитель Школы терменвокса. Лауреат британской премии Creativepool и американской Clio Music, автор музыки для фильма о русском авангарде для Центра Помпиду в Париже», – рассказали организаторы.

Вход на мероприятие свободный.

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