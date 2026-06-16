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НовостиОбщество16 июня 2026 11:19

В Самаре пройдет лекция о терменвоксе

В Самаре пройдет мастер класс игры на терменвоксе
Екатерина ПАВЛОВА
Он является правнуком Льва Термена, изобретателя терменвокса – одного из первых электронных музыкальных инструментов в мире.

Он является правнуком Льва Термена, изобретателя терменвокса – одного из первых электронных музыкальных инструментов в мире.

16 июня в 19:00 во ФЛЭТ 31 пройдет «Терменвокс от Ленина до Led Zeppelin» – лекция и мастер-класс от музыканта Петра Термена. Он является правнуком Льва Термена, изобретателя терменвокса – одного из первых электронных музыкальных инструментов в мире. Об этом сообщает Дом рока «Звезда».

«Петр Термен – один из ведущих исполнителей на терменвоксе в мире, электронный музыкант, руководитель Школы терменвокса. Лауреат британской премии Creativepool и американской Clio Music, автор музыки для фильма о русском авангарде для Центра Помпиду в Париже», – рассказали организаторы.

Вход на мероприятие свободный.

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