Россияне стали чаще использовать рассрочку для крупных покупок

Среди жителей России растет популярность сервисов оплаты покупок частями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сервисы оплаты частями становятся одним из главных инструментов финансового планирования для российских семей. По данным Сбера, использование рассрочки позволяет не только совершать более крупные покупки, но и заметно увеличивает средний чек. В апреле-мае 2026 года он оказался на 49,9% выше обычной карточной транзакции (15,6 тыс. рублей против 10,4 тыс. рублей).

Наибольший рост среднего чека при оплате частями аналитики зафиксировали в категориях товаров для ремонта и дома (более чем на 100%), ювелирных изделий и товаров для путешествий (почти на 90%), а также бытовой техники (около 64%).

Самой востребованной категорией, по данным банка, стали образовательные услуги, на которые приходится 39,3% всей выручки сервиса. Россияне оплачивают в рассрочку обучение иностранным языкам, дизайну, ИТ-специальностям и навыкам работы с нейросетями. В топ-5 также входят бытовая техника (20,5%), смартфоны (10,3%), мебель (8,5%) и товары для дома (2,1%).

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