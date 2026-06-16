Депутат Асеев: «Самарский школьник разработал приложение с перечнем укрытий»

По словам депутата, приложение работает без интернета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 14-летний школьник разработал приложение с перечнем укрытий и убежищ на случай ракетной опасности. Об этом в своих соцсетях сообщил депутат городской думы Дмитрий Асеев. По его словам, приложение работает без интернета, оно помогает понять, где можно укрыться.

«Такие вещи нельзя игнорировать. Их нужно забирать, дорабатывать и внедрять», – отметил депутат.

Асеев заявил, что переговорит с министром цифрового развития Самарской области, чтобы инициатива получила поддержку и, возможно, ее масштабировали.

Ранее в Самаре опубликовали адреса укрытий на случай ракетной опасности.

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