«Крылья Советов» прошли медосмотр в Москве

17 июня футболисты соберутся в Самаре, где начнутся тренировочные сборы Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Самарские «Крылья Советов» приступили к подготовке к новому сезону РПЛ. 16 июня команда прошла детальное медицинское обследование в московском центре, а уже 17 июня футболисты соберутся в Самаре, где начнутся тренировочные сборы.

Обследование вместе с основным составом также прошли Владислав Шитов, Иван Бобер и Дмитрий Иванисеня. Эти футболисты вернулись в самарский клуб после завершения арендных соглашений.

Первый этап летней подготовки «Крылья» проведут в Самаре. В межсезонье у зелено-бело-синих запланированы шесть контрольных игр: с нижнекамским «Нефтехимиком», «Соколом» из Саратова, столичными «Спартаком» и «Динамо», казанским «Рубин», а также с тольяттинским «Акроном».