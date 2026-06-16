Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Самаре 26 июня

В программе также профориентационные мастер-классы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

26 июня в Самаре на площадке торгового комплекса «Гудок» пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей 2026». Мероприятие начнется в 10:00 и проводится в рамках нацпроекта. Об этом сообщает администрация Самары.

«В ярмарке примут участие ведущие предприятия города и региона, образовательные и общественные организации. Все желающие смогут пройти несколько собеседований и профтестирование, получить помощь в составлении резюме, посетить тренинги», — говорится в сообщении.

В программе также профориентационные мастер-классы по рабочим профессиям: сварщик, механизатор, специалист по эксплуатации беспилотных систем. В регионе по этим специальностям проходят этапы конкурса «Лучший по профессии».

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