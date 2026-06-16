Ветераны боевых действий могут узнать о мерах господдержки в банковском приложении

ИИ-помощник в банковском приложении автоматически подбирает меры господдержки Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Участники специальной военной операции (СВО) и ветераны боевых действий теперь смогут получить информацию о государственных мерах поддержки прямо в банковском приложении. Разобраться в федеральных и региональных выплатах и льготах им поможет ИИ-помощник, сообщает пресс-служба Сбера.

По данным банка, ИИ-помощник автоматически подбирает меры поддержки, действующие в регионе пользователя. По каждой из них человек получает полную информацию: размер выплаты, условия назначения, где оформить, контакты ответственных ведомств, список необходимых документов. Более того, ИИ-помощник может отправить пользователя напрямую на актуальную форму заявления на портале «Госуслуги».

«Теперь ветеранам боевых действий не надо самостоятельно искать информацию о господдержке. Достаточно открыть банковское приложение, задать вопрос — и ГигаЧат проложит маршрут к положенным выплатам и льготам», - сказал старший вице-президент Сбера Олег Ганеев.

По его словам, сервис уже доступен для жителей всех регионов страны.

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