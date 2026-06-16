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НовостиПроисшествия16 июня 2026 12:03

Директор автосалона в Тольятти обманул 44 покупателей на 78 млн рублей

В Тольятти мужчина не выполнил обязательства по договорам и купил на деньги клиентов земельные участки
Елизавета ЖИРНОВА
На его недвижимость наложили арест

На его недвижимость наложили арест

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти утвердили обвинительное заключение в отношении директора автосалона. Его признали виновным в мошенничестве и легализации денег. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«С 2023 по 2024 год директор автосалона заключал договоры на оказание услуг по подбору и доставке покупателям автомобилей. Договорные обязательства он не исполнил, в результате чего 44 жителя потеряли около 78 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.

Чтобы скрыть незаконный доход, мужчина купил на эти деньги земельные участки. На его недвижимость наложили арест. Уголовное дело направили в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения по существу.

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