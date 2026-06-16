17% жителей Самары планируют открыть свой бизнес в течение двух лет

Среди тех, кто уже ведет бизнес или собирается открыть, самый популярный вариант – онлайн-торговля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Каждый шестой житель Самары (17%) планирует открыть свой бизнес в ближайшие один-два года. Еще 19% пока присматриваются к идее, а 18% допускают такой вариант в будущем. Уже ведут свое дело 10%. Таковы данные опроса Авито Работы.

«Среди тех, кто уже ведет бизнес или собирается открыть, самый популярный вариант – онлайн-торговля. Эту нишу осваивают или хотят освоить 20%. На втором месте по популярности – производство (9%). По 7% жителей Самары выбирают IT и телекоммуникации, искусство, развлечения и масс-медиа, строительство и недвижимость, автомобильный бизнес, фитнес и салоны красоты», – рассказали аналитики сервиса.

Средний комфортный бюджет на старт – 1,2 млн рублей. Мужчины оценивают его выше – 1,3 млн, а женщины ниже – 911 тысяч. Самая популярная причина для открытия дела – стремление работать на себя и быть независимым (45%). Также важны стабильный спрос (26%), возможность превратить хобби в доход (23%) и быстрый выход на прибыль (22%).

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