Высокая пожарная опасность лесов ожидается в Самарской области с 17 по 19 июня

Самарцам напоминают, что нельзя разводить костры в лесах и возле них Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 17 по 19 июня в Самарской области прогнозируют высокую пожарную опасность лесов четвертого класса. Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень опасности и штормовое предупреждение, сообщили в Приволжском УГМС.

«Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

Самарцам напоминают, что нельзя разводить костры в лесах и возле них, поджигать сухую траву в полях. Не бросайте в лесу непотушенные спички и сигареты, бутылки, битое стекло, обтирочные материалы, которые пропитаны горючими веществами – это может привести к пожару.

12 июня в Самарской области разгорелся лесной пожар из-за обломков БПЛА.

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