Эксперты назвали лучшую компанию в сфере корпоративных коммуникаций

Оператор связи получил высокую оценку профессионального сообщества / Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "МегаФон"

Опубликован новый рейтинг «TOP-COMM 2026», который оценивает деятельность компаний в сфере корпоративных коммуникаций. Список лучших организаций России возглавил МегаФон.

Оператор связи получил высокую оценку профессионального сообщества. Его признали лидером в области стратегического управления репутацией и корпоративных отношений. Компания успешно реализует комплексные проекты, направленные на повышение прозрачности бизнеса и оперативное реагирование на запросы стейкхолдеров.

Напомним, рейтинг организован Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). В наблюдательный совет проекта входят авторитетные эксперты в области PR, GR и представители медиаиндустрии.

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