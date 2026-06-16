Назначена дата выборов в парламент Самарской области

Назначение дня голосования стало ключевым вопросом внеочередного заседания Самарской Губернской Думы, которое состоялось 16 июня. По закону, региональное заксобрание должно это сделать не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня выборов. Дата совпала с выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Это единый день голосования - третье воскресенье сентября, 20 сентября 2026 года.
- Выборы депутатов областного парламента, как и пять лет назад, совмещены с выборами депутатов Государственной Думы. Это позволяет сэкономить значительные бюджетные средства, - отметил председатель Думы, академик РАН Геннадий Котельников. - Как и прежде, в состав заксобрания предстоит избрать 50 депутатов: 25 – по одномандатным округам, 25 – по партийным спискам. Уверен, что жители Самарской области проявят активность, гражданскую ответственность и придут на избирательные участки 20 сентября.
На заседании также приняли закон «О внесении изменений в статьи 1 и 8 Закона Самарской области «О Правительстве Самарской области», который направлен на повышение эффективности работы и усиливает персональную ответственность за надлежащее исполнение возложенных полномочий. Кроме того, закон поможет ускорить рассмотрение и согласование документов, а также повысит оперативность принятия управленческих решений. Очередное заседание Самарской Губернской Думы состоится 30 июня.
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