Три самарских университета вошли в топ-100 лучших вузов страны

Самарские вузы заняли 45-е, 52 и 87-е места Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России представили обновленный рейтинг лучших вузов RAEX-100. Его представили 16 июня на форуме «Три миссии российского образования». Всего в рейтинг вошли вузы из 30 регионов страны. Самарскую область, как и годом ранее, представляют три вуза.

Выше всех в рейтинге из наших вузов оказался Самарский университет имени Королева. Как и год назад, он занимает 45-е место. Самарский государственный медицинский университет оказался на 52-м месте (на строчку выше, чем год назад), а Самарский государственный технический университет – на 87-м месте (год назад он был на 73-й позиции).

Около половины участников рейтинга – это вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Первое место в топ-100 вузов занял МГУ имени Ломоносова, второе – МГТУ имени Баумана, третье - МФТИ.

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