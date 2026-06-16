Станислав Клещев: Мир в Персидском заливе обвалит нефть и ослабит рубль, но поднимет палладий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ормузский пролив, перекрытый с марта, готовится к открытию. Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев оценил последствия этого события для глобальных и российских рынков. Итог — разнонаправленные тренды: одни активы ждёт падение, другие — рост.

По словам Станислава Клещева, главный удар придется на нефтяной рынок. По оценкам эксперта, в Персидском заливе на танкерах скопилось почти 20 млн тонн уже отгруженной нефти и нефтепродуктов. Разовое поступление такого объема наряду с восстановлением добычи в регионе обрушит цены. Кроме того, снижение стоимости углеводородов охладит глобальную инфляцию, что позволит центробанкам смягчить политику и поддержит рисковые активы.

Эксперт считает, что для России это обернется ослаблением рубля — особенно на фоне ожидаемого прекращения продаж валюты Банком России в июле. При этом более слабая национальная валюта способна поддержать акции компаний-экспортеров, что частично перекроет негатив от низких цен на сырье.

Среди драгметаллов эксперты выделяют палладий. В отличие от золота, которое в последние кварталы ведет себя как рисковый актив и синхронно движется с фондовыми индексами, палладий сохраняет потенциал роста. Ключевая причина — изменение структуры авторынка: доля чистых электромобилей перестала расти, покупатели все чаще выбирают гибриды. Это восстанавливает спрос на палладий в условиях сокращающегося предложения. По мнению стратега, золото, платина и серебро находятся вблизи равновесных значений, а вот у палладия баланс сместился в выраженный дефицит.

Российских экспортеров ждет непростой период: нефтегазовый сектор, производители удобрений и алюминия окажутся под давлением из-за падения мировых цен. В выигрыше могут оказаться производители меди, никеля и драгметаллов. А главная инвестиционная идея — палладий, который на фоне дефицита и восстановления спроса способен обогнать остальные драгметаллы.

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