Берег реки Курумоч в Самарской области вернули государству через суд

Красноярский районный суд поддержал требования прокуратуры Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области в собственность государства вернули берег реки Курумоч. Житель Красноярского района владел земельным участком, в который незаконно включили более 3600 квадратных метров береговой линии и акватории реки. Нарушение выявила Самарская межрайонная природоохранная прокуратура.

«С целью возвращения земель водного фонда и общего пользования в федеральную собственность природоохранный прокурор обратился в суд», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

Красноярский районный суд поддержал требования прокуратуры. Право собственности на часть земельного участка было прекращено. Надзорный орган будет контролировать фактическое исполнение решения суда.

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