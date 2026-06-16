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НовостиОбщество16 июня 2026 13:53

Берег реки Курумоч в Самарской области вернули государству через суд

В Самарской области мужчина незаконно владел участком на берегу реки
Александра ТАЙБАТРОВА
Красноярский районный суд поддержал требования прокуратуры

Красноярский районный суд поддержал требования прокуратуры

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области в собственность государства вернули берег реки Курумоч. Житель Красноярского района владел земельным участком, в который незаконно включили более 3600 квадратных метров береговой линии и акватории реки. Нарушение выявила Самарская межрайонная природоохранная прокуратура.

«С целью возвращения земель водного фонда и общего пользования в федеральную собственность природоохранный прокурор обратился в суд», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

Красноярский районный суд поддержал требования прокуратуры. Право собственности на часть земельного участка было прекращено. Надзорный орган будет контролировать фактическое исполнение решения суда.

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