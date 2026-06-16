В Самарской области провели заседание антитеррористической комиссии

Заседание провел губернатор Вячеслав Федорищев Фото: правительство Самарской области.

16 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии в закрытом режиме. На нем обсуждали усиление защиты объектов критически важной инфраструктуры.

«Защита от актов незаконного вмешательства, а также воздушных атак является самым высоким приоритетом в работе всех органов власти и хозяйствующих субъектов Самарской области», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона отметил, что нужно принять все необходимые меры для защиты, чтобы не допустить человеческих жертв и обеспечить работу предприятий. По итогам совещания он поставил несколько задач, дал поручения профильным ведомствам и министерствам.

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