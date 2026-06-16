Самарские школьники могут за лето освоить взрослые профессии

Для подростков доступна подработка в летние каникулы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За лето самарские школьники могут освоить взрослые профессии – или хотя бы сделать в них первые шаги. Для подростков доступна подработка в летние каникулы через молодежный центр «Самарский».

Устроиться на работу могут подростки 14-17 лет. Для этого им нужно собрать пакет документов – копии паспорта, СНИЛС, ИНН, оригинал справки с места учебы, справка о несудимости и медсправка.

Кроме того, в центре проводят индивидуальные консультации с психологом для молодежи от 14 до 35 лет, на которой проведут тестирование, выявят сильные стороны личности, проанализируют соответствие качеств человека требованиям рынка труда. Очная консультация занимает полтора часа.

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