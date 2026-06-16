«Поезд Победы» прибывает в Самару 17 и 18 июня

Регистрация на «Поезд Победы» в Самаре. Фото: администрация Тольятти

Иммерсивная передвижная выставка «Поезд Победы» прибывает в Самару. 17 июня 10-вагонный состав с экспозицией о событиях Великой Отечественной войны сделает остановку на первом пути железнодорожной станции «Самара». Посетить выставку можно будет 17 и 18 июня с 10.00 до 19.00 (последняя группа – в 18.20).

«Поезд Победы» — это уникальный проект, который невозможно пропустить. Это настоящее путешествие в историю», – отметил председатель думы Самары, координатор проекта «Историческая память» в Самарской области Сергей Рязанов.

В «Поезде Победы» с помощью современных технологий воссоздали историческую реальность. Аудиосопровождение дает полное погружение в историю.

Регистрация на «Поезд Победы» в Самаре уже открыта на сайте проездпобеды.рф. Посетители также смогут послушать экскурсию через мобильное приложение, а посетить выставку – в онлайн-режиме.

15 и 16 июня «Поезд Победы» находился в Тольятти. Выставку посетили множество семей и трудовых коллективов.

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