Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2026 17:36

Минтранс будет искать нового перевозчика на маршрут №568 Самара – Шигоны

Жители Самарской области пожаловались на отсутствие автобуса из Шигон
Александра ТАЙБАТРОВА
Прежний перевозчик отказался от маршрута из-за низкой рентабельности

Прежний перевозчик отказался от маршрута из-за низкой рентабельности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Шигонского района пожаловались, что две недели назад перестал ездить единственный прямой автобус №568 из районного центра в Самару. Комментарий появился под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева ВКонтакте. На него ответил представитель минтранса Самарской области.

«В связи с низким пассажиропотоком и нерентабельностью перевозчик принял решение об отказе от права осуществления регулярных перевозок по маршруту», – объяснила пресс-служба министерства.

Чтобы автобусы из Шигон в Самары снова ездили, минтранс проводит открытый конкурс по отбору нового перевозчика на маршрут №568.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал