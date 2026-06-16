Минтранс будет искать нового перевозчика на маршрут №568 Самара – Шигоны

Прежний перевозчик отказался от маршрута из-за низкой рентабельности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Шигонского района пожаловались, что две недели назад перестал ездить единственный прямой автобус №568 из районного центра в Самару. Комментарий появился под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева ВКонтакте. На него ответил представитель минтранса Самарской области.

«В связи с низким пассажиропотоком и нерентабельностью перевозчик принял решение об отказе от права осуществления регулярных перевозок по маршруту», – объяснила пресс-служба министерства.

Чтобы автобусы из Шигон в Самары снова ездили, минтранс проводит открытый конкурс по отбору нового перевозчика на маршрут №568.

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