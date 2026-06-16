В Новокуйбышевске арестовали мужчину за футболку с нацистской символикой

Злополучную футболку суд постановил конфисковать Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Новокуйбышевска 5 июня находился в общественном месте в футболке с нацистской символикой, демонстрация которой в России запрещена. На него завели дело об административном правонарушении, которое рассмотрел суд. Он признал мужчину виновным.

«С учетом характера правонарушения и личности виновного, а также его раскаяние, суд назначил мужчине административный арест на трое суток», – сообщила объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Злополучную футболку суд постановил конфисковать: одежду потом планируют уничтожить. Но решение суда пока не вступило в законную силу.

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