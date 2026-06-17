Школы Самарской области получили гранты в конкурсе «Движения Первых»

1850 команд по всей России стали победителями в общей номинации «Лига возможностей» и получили гранты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России подвели итоги конкурса среди первичных отделений «Движения Первых». 1850 команд стали победителями в общей номинации «Лига возможностей» и получили гранты – от 200 тысяч до миллиона рублей. В числе победителей есть и школы из Самарской области.

«Пять первичных отделений России выиграли по 1 000 000 рублей. Среди победителей - гимназия №1 из Самары», – сообщили в региональном отделении движения.

Школа №36 Самары заняла в конкурсе первое место, за что ей положен грант в размере 500 тысяч рублей. Еще три образовательных учреждения региона заняли третье место и получат по 200 тысяч рублей – это школа села Ягодное, школа №18 и №145 из Самары.

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