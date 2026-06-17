Два застройщика в Самаре выиграли суды у мэрии

Суд обязал продлить договоры с застройщиками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Две строительные компании выиграли суды у мэрии Самары по договорам о развитии застроенной территории и добились их продления. Решения принял арбитражный суд Самарской области.

Компания «ДомАС» получила под РЗТ участок в границах улиц Вольской, Каховской, Свободы и проспекта Кирова, но позже мэрия его расторгла в одностороннем порядке. Застройщик пошел в суд и выиграл его: решение о расторжении признали незаконным. 4 декабря 2025 года был заключен новый договор, и теперь компания добилась его продления до 14 лет и восьми месяцев.

Застройщик «РСУ-10» обратился в суд по поводу участка у Губернского рынка, в границах улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова и Вилоновской. Арбитраж обязал продлить сроки договора еще на шесть лет и девять месяцев.

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