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НовостиОбщество17 июня 2026 4:53

В Самаре ввели режим ЧС муниципального характера после взрыва газа

В Самаре провели заседание штаба по ЧС после взрыва и пожара на улице 22 Партсъезда
Екатерина ПАВЛОВА
Ситуация признана чрезвычайной муниципального характера. Фото: Иван Носков

Ситуация признана чрезвычайной муниципального характера. Фото: Иван Носков

В Самаре после взрыва газа и пожара в доме № 20 на улице 22 Партсъезда ввели режим ЧС муниципального характера. Об этом сообщили в администрации города.

«На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое состоялось 15 июня, ситуация признана чрезвычайной муниципального характера», – рассказали в мэрии

Напомним, в результате происшествия погибли два человека, пострадали 48. Людям, оставшимся без жилья, выделят квартиры из маневренного фонда. После ЧП завели уголовное дело. Губернатор прокомментировал трагедию. Мэр Самары Носков рассказал о судьбе дома и выразил соболезнования родным погибших.

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