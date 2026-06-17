В Самаре ввели режим ЧС муниципального характера после взрыва газа

В Самаре после взрыва газа и пожара в доме № 20 на улице 22 Партсъезда ввели режим ЧС муниципального характера. Об этом сообщили в администрации города.
«На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое состоялось 15 июня, ситуация признана чрезвычайной муниципального характера», – рассказали в мэрии
Напомним, в результате происшествия погибли два человека, пострадали 48. Людям, оставшимся без жилья, выделят квартиры из маневренного фонда. После ЧП завели уголовное дело. Губернатор прокомментировал трагедию. Мэр Самары Носков рассказал о судьбе дома и выразил соболезнования родным погибших.
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