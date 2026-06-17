В «Крылья Советов» вернулись три игрока после завершения договоров аренды

17 июня «КС» вернулись в Самару, что продолжить подготовку к новому сезону Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

В расположение «Крыльев Советов» вернулись три игрока, которых раньше арендовали другие клубы. Это Владислав Шитов, который играл за «Торпедо», Дмитрий Иванисеня, вернувшийся из «Урала», и Иван Бобер, которого арендовал «Нефтехимик».

«Футболисты вместе с командой прошли углубленное медицинское обследование», – сообщила пресс-служба «Крыльев Советов».

17 июня «КС» вернулись в Самару, что продолжить здесь подготовку к новому сезону. Состав команды ждут изменения. Клуб уже покинули Ильзат Ахметов Владимир Хубулов и Алексей Сутормин. Какие еще трансферы могут произойти летом 2026 года, читайте в материале «КП-Самара».

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