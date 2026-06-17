В Новокуйбышевске проведут плановую проверку систем оповещения 17 июня

Жители города услышат из громкоговорителей сирены или речевые предупреждения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

17 июня в период с 10:00 до 15:00 в Новокуйбышевске будет проводиться плановая проверка работоспособности системы оповещения. Жители города услышат из громкоговорителей сирены или речевые предупреждения, но паниковать и идти в укрытие не нужно. Об этом сообщает администрация Новокуйбышевска.

«При получении сигнала запуска сирен (звуковых, речевых) никаких действий предпринимать НЕ стоит», – рассказали в мэрии.

В последний раз сирены звучали в Самарской области во вторник, 16 июня. Тогда в регионе действовал режим ракетной опасности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал