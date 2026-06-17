Самарский спортсмен стал чемпионом мира по бильярду

Впервые самарский спортсмен завоевал самый главный титул в бильярдном спорте. Фото: Минспорта Самарской области

В Сургуте с 6 по 13 июня прошел чемпионат мира по бильярдному спорту в дисциплине «Свободная пирамида». В соревнованиях участвовали 99 спортсменов из 29 стран. Победителем стал самарский спортсмен Александр Молчанов. Об этом сообщает минспорта Самарской области.

«Впервые самарский спортсмен завоевал самый главный титул в бильярдном спорте. Для нас это по-настоящему историческое событие», – рассказал председатель самарской федерации бильярдного спорта Константин Лукьянов.

В финале Молчанов одержал уверенную победу – 9:4 – над мастером спорта международного класса из Белоруссии Денисом Колосовым.

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